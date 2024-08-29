Убийце супружеской пары из Октябрьского дали 22 года колонии строгого режима

Житель поселка Октябрьский Пермского края признан виновным в убийстве семейной пары из корыстных побуждений и в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

23 декабря прошлого года осужденный пришел в дом к супружеской паре и избил их печным молотом. От травм супруги погибли на месте. Мужчина украл их имущество и скрылся с места преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.