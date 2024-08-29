29 Августа 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: admhmao.ru

В Югре в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности назвали лучшую компанию отрасли

В Ханты-Мансийском автономном округе начались мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 60-летию с начала добычи промышленной нефти в Западной Сибири. Праздник отметят уже на этой неделе, в воскресенье, 1 сентября. Среди традиционных уже мероприятий – открытие новых мемориальных плит "Звезды Югры", награждение победителей ежегодного конкурса "Черное золото Югры". Подробнее о праздновании читайте в материале Накануне.RU.
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В череде мероприятий, посвященных празднику, была торжественная церемония установки новых мемориальных плит "Звезды Югры" в честь заслуженных работников нефтегазовой сферы, чьей судьбой стала Югра, нефтегазовый центр России. По словам и.о. главы округа Руслана Кухарука, сказанным на церемонии, День работников нефтяной и газовой промышленности объединяет всех жителей автономного округа, все поколения югорчан.

"Звезды устанавливают в честь наших земляков, которые внесли значимый вклад в развитие региона, в развитие топливно-энергетического комплекса всей России. С их участием в автономном округе построены города, которые сегодня лидируют в рейтингах по качеству жизни. От имени всех жителей Югры адресую слова благодпрности присутствующим здесь и всем ветеранам, кто открывал и обустраивал Западно-Сибирскую нефтегазовую провинцию", - сказал Руслан Кухарук.

Мемориальные плиты "Звезды Югры"(2024)|Фото: admhmao.ru

Одна из новых звезд посвящена почетному нефтянику, отличнику нефтяной промышленности СССР, кавалеру орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, лауреату Государственной премии СССР Валентину Хлюпину. Вторая звезда установлена в честь заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России, почетного работника топливно-энергетического комплекса, заслуженного работника нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа, кавалера орденов "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Дружбы Николая Захарченко.

Центральным мероприятием празднования стала церемония вручения государственных и окружных наград, наград нефтяным компаниям-призёрам окружного ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры" по итогам 2023 г. В приветствии собравшимся уральский полпред Владимир Якушев выразил мнение, что в Югре живут и работают люди особого склада – сибиряки, надёжные и целеустремлённые.

"Благодаря вашему труду и таланту растёт эффективность нефте- и газодобычи. Внедряются новые технологии, разрабатывается современное отечественное оборудование. Преемственность поколений и уважение к ветеранам позволяет сохранять устойчивость и ставить новые цели", - сказал Якушев.

Руслан Кухарук, приветствуя участников церемонии, отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ является ключевым нефтегазодобывающим центром, опорой экономической и энергетической безопасности России.

"Мы понимаем, насколько сегодня высоки риски - враг смотрит на те направления нашей жизни, за счет которых развивается и регион, и страна. Сейчас мы должны быть едины, как были едины в период освоения Западной Сибири, в период становления нефтегазового комплекса нашей страны", – подчеркнул Руслан Кухарук.

"Черное золото Югры" проводится в автономном округе с 2001 г. Участие в нем традиционно принимают геологоразведочные, нефтегазосервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории региона. Конкурс проводится для стимулирования предприятий на эффективное производство, сохранение окружающей природной среды, сотрудничество с коренными малочисленными народами Севера, повышения престижа профессий и профессионального потенциала работников нефтегазовой отрасли.

Черное золото Югры(2024)|Фото: admhmao.ru

Итоги конкурса подвели по 39 номинациям, среди которых 29 персональных и 10 – по компаниям. Например, в тройке лидеров в номинации "За сотрудничество с коренным населением" – ООО "РН-Юганскнефтегаз", ПАО "Сургутнефтегаз" и ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", занявшие третье, второе и первое место соответственно. В главной номинации – "Компания года" – по итогам 2023 г. победителем названо ПАО "Сургутнефтегаз".

Владимир Богданов, Руслан Кухарук(2024)|Фото: admhmao.ru

Позже Руслан Кухарук в преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности принял участие в совещании по вопросам мер поддержки нефтегазовой отрасли для достижения национальных целей России. Политик подчеркнул, что по мере выработки традиционных запасов месторождений растет и значимость трудноизвлекаемых запасов. В общем объеме нефтедобычи в Югре на них приходится около 24% (порядка 52 млн т), а к 2040 г. этот показатель может достигнуть 50%.

"Предложили совместно с Министерством энергетики РФ, Министерством финансов РФ и недропользователями разработать систему льготирования применения инновационных технологий добычи, направленных на увеличение нефтеотдачи", - внес предложение Руслан Кухарук.

Также глава региона обратил внимание на развитие новых территорий Арктической зоны РФ – Березовского и Белоярского районов. Ресурсная база этих районов – порядка 166 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа текущих извлекаемых запасов, а также более 270 млрд куб. м свободного газа.

"Для реализации имеющегося природного, научного, промышленного потенциала, повышения инвестиционной активности Березовского и Белоярского районов предложили внести ряд изменений в закон "О недрах"", - сказал Руслан Кухарук.

Югра – основной нефтегазовый регион России: в округе добывается 40% российской нефти, более 30 млрд "кубов" газа. По итогам 2023 г. нефтегазовые компании инвестировали в развитие отрасли порядка 800 млрд руб. Средства направлены на создание и модернизацию инфраструктуры, техническое перевооружение, снижение нагрузки на окружающую среду.

Теги: Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук, День работников нефтяной и газовой промышленности, Западная Сибирь, нефть


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