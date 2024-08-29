Задержан бывший замминистра обороны РФ Попов

Задержан бывший замминистра обороны генерал Павел Попов, сообщает Следственный комитет РФ. По информации ведомства, его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Установлено, что генерал организовал выполнение строительных и ремонтных работ у себя на загородном участке в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров, сообщили в СКР.

Следствие считает, что Попов действовал вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

В СК добавили, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения этого имущества проверяется.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение в хищении более 30 млн рублей бюджетных средств Ахмедову и Шестерову. Оба проходят фигурантами по делу о мошенничестве. По версии Следственного комитета, были похищены деньги, выделенные на обеспечение работы парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов заключен под стражу, Шестеров отправлен под домашний арест.

23 июля в парке "Патриот" прошли обыски, велась выемка документов. СМИ писали, что следственные действия связаны с хищением 40 миллионов рублей при госзакупках.