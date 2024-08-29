В Екатеринбурге дети мигрантов толпой избили ребенка: дело на контроле Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ребенка приезжими в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее в социальных медиа было опубликовано видео, на котором, как утверждается, дети мигрантов толпой избивают мальчика в столице Урала. Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту случившегося. Также главе федерального ведомства будет представлен доклад о ходе его расследования.

Как уточняет информационный центр СК России, инцидент произошел 28 августа этого года во дворе дома по улице Софьи Перовской. Сейчас проводится проверка.

Напомним, это уже далеко не первый раз, когда Александр Бастрыкин обращает внимание на преступления, совершенные в Екатеринбурге приезжими иностранцами.