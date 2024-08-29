Павел Дуров остался доволен решением французского суда - СМИ

Основатель Telegram Павел Дуров остался вполне доволен решением парижского суда, который отпустил российско-французско-арабского миллионера под судебный надзор, передает Shot со ссылкой на неназванный источник. По словам инсайдера, Дуров отметил профессионализм своего адвоката, а после заседания был в хорошем настроении – улыбался и шутил. Под стражей он провел пять дней – максимально возможный срок до предъявления обвинения.