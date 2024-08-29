ВСУ обстреляли курский Льгов, повреждены жилые дома

ВСУ обстреляли из артиллерии Льгов в Курской области, повреждены два жилых дома и железнодорожные пути на станции "Льгов-Киевский". Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов на странице во "ВКонтакте".

По его словам, после обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города. Пожар уже ликвидирован. Пострадавших нет.

Клемешов вновь рекомендовал жителям, покинувшим Льгов, не возвращаться до окончательной стабилизации обстановки.

15 августа четыре человека пострадали в результате падения на город обломков из-за работы ПВО по воздушным целям Вооруженных сил Украины. Также были повреждены дома, автомобили и спортивный объект. Тогда сообщалось, что, судя по движению маневренных групп противника, ВСУ по-прежнему пытаются осуществить прорыв к Льгову - к дороге Рыльск-Курск.