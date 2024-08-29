Турция отрицает, что не использует российские С-400 ради американских F-35

Турецкое Минобороны отрицает, что предлагало Пентагону отказаться от постановки на боевое дежурство российских комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35. В ведомстве заявили, что С-400 стоят на вооружении ВВС Турции.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Анкара, якобы, выразила готовность отказаться от использования зенитно-ракетных систем "Триумф", если ее допустят к программе F-35 Joint Strike Fighter. При этом Турция не будет возвращать С-400 России, просто без придания огласке (чтобы не ухудшать отношения с Москвой) комплексы будут храниться на складах.

Турцию отстранили от программы поставок F-35 в 2019 году, когда она закупила С-400. Вашингтон заявил, что использование одними ВВС американских самолетов и российских ЗРК невозможно, поскольку наличие российской системы в Турции может позволить Москве получить конфиденциальную информацию о возможностях американских истребителей по скрытности и выявить потенциальные слабые места для эксплуатации.