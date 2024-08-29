Лукашенко: Приказа армии воевать за пределами Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не отдавать приказ армии воевать за пределами страны. Такое заявление он сделал, выслушав доклад об актуальных вопросах информационной политики.

"Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - цитирует Лукашенко БелТА.

Темой разговора стал "ряд вопросов, касающихся средств массовой информации".

"Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать пока и сражаться, хотя не совсем просто это", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.