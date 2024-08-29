В Екатеринбурге отправили в колонию "экстрасенса", снимавшего порчу с женщин кражами

В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о кражах под видом снятия порчи. "Экстрасенса" надолго отправили в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался уроженец Березовского. Как показало расследование, в 2022 и 2024 годах уралец на сайте знакомств писал женщинам о наличии у себя "сверхспособностей". По фото дам он убеждал тех, что на них якобы наложена порча, которую он может снять.

Под этим предлогом мужчина проникал в квартиры жертв, где проводил некий "обряд". После этого аферист отправлял женщин в душ "смыть негативную энергию", а сам покидал квартиру незамеченным, прихватив что-нибудь ценное.

Всего от его действий пострадали две женщины. Одной "экстрасенс" причинил ущерб на сумму более 162 тысяч рублей, второй – более 20 тысяч рублей.

Кроме этого, в марте 2024 года на пешеходном мосту по улице Революции мужчина поднял сверток с наркотиком мефедрон, после чего был задержан полицейскими. В ходе обыска в его жилище силовики нашли крупную партию мефедрона.

Сегодня, 29 августа, Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал уральца виновным в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта и кражах. Ему назначено 9 лет колонии особого режима.