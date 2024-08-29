В День народов Среднего Урала в Екатеринбурге запретили продавать алкоголь

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок проведения Дня народов Среднего Урала. Празднование пройдет без алкоголя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по распоряжению Орлова 1 сентября с 8:00 до 21:00 запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Речь идет о предприятиях торговли, расположенных в границах улиц Луганской – Машинной – Ткачей – Яламова и Базового переулка.

В 2024 году праздник будут отмечать в Парке культуры и отдыха имени Маяковского. В программе мероприятия торжественное открытие и награждение, работа национальных подворий и интерактивных площадок мастеров народных традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества, а также праздничный концерт.

Кроме этого, мэрия Екатеринбурга совместно с фестивалем паблик-арта "ЧО" проведут для гостей мастер-класс "Многонациональный Екатеринбург". По его итогам будет создана арт-история столицы Урала из табличек.