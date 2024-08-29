Нидерланды не ограничивают применение Киевом F-16 в небе над Россией

Власти Нидерландов не ограничивают использование переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над Россией. Об этом заявил командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм.

"Мы не накладываем никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 31 июля Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину. По словам источников, количество истребителей "невелико". 28 августа сообщалось, что первый истребитель F-16, переданный Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.