Больше трети россиян тревожит ситуация с замедлением YouTube

35% россиян волнует ситуация с замедлением YouTube. 29% готовы использовать VPN в случае блокировки платформы в России, это данные опроса Mindscapes, на которые ссылается ТАСС. Еще 34% ответили, что им все равно, а 31% относятся к такой перспективе нейтрально.

Только 33% готовы сменить площадку, на которой смотрят видео.

В середине августа другой опрос – от агентства Win2Win Communications – показал, что более трех четвертей россиян отрицательно относятся к замедлению в России YouTube.

"Торможением" площадки недовольны пользователи, многие из которых посещают YouTube ежедневно для получения информации, обучения и развлечения. При этом, как показал опрос, всего 13,5% респондентов используют VPN и другие методы обхода замедления доступа к видеоплатформе", - отмечают авторы исследования.

Также выяснилось, на какие платформы пойдут пользователи, если у них не будет доступа к YouTube. 27% опрошенных отметили, что в такой ситуации они перейдут в Telegram для просмотра видео. 25% респондентов планируют использовать RuTube, 23% — готовы перейти на платформу "Дзен", а 17% участников опроса предпочтут "VK Видео".