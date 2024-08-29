В Прикамье выпустили памятки, что делать при атаке дронов

ГУ МЧС по Пермскому краю в социальных сетях начало распространять правила поведения при атаке беспилотника, после того, как атаке БПЛА подверглась Кировская область, граничащая с Пермским краем.

Накануне четыре беспилотника атаковали нефтебазу в Кировской области. Это было первой атакой на регион. Был поврежден склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич.

"Главное правило — не паниковать и не приближаться к нему. Если во время атаки беспилотника вы находитесь в здании, следует спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом", - говорится в сообщении.

В квартире советуют найти место без окон, между несущих стен. Как правило, это ванная. После атаки советуют немедленно покинуть место, где нашли устройство. Ничего трогать не нужно. Если атака дронов застигла на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Транспорт следует покинуть, чтобы найти укрытие.