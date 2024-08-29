У половины российских родителей не хватает времени на детей

52% российских родителей говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 43% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 9% воспринимают ее спокойно. Родители, работающие на удаленке, реже страдают из-за нехватки времени на общение с детьми, это данные исследования сервиса SuperJob.

Только 39% родителей считают, что уделяют достаточно времени общению со своими несовершеннолетними детьми. Чаще в этом уверены матери (48% против 32% отцов).

Среди работающих на территории работодателя только каждый третий назвал достаточным время, проводимое с детьми, среди безработных — каждый второй, а вот среди занятых на удаленке — 2 из 3.