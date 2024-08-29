29 Августа 2024
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Политика Свердловская область
Фото: официальный Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Глава Екатеринбурга выступил на муниципальном форуме стран БРИКС

28 августа глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в VI Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС. Градоначальник выступил с докладом и поделился опытом в области развития партнерских связей с зарубежными городами, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Предваряя выступление, глава Екатеринбурга отметил, что многие годы уральская столица занимает третье место в стране по количеству иностранных диппредставительств. Их роль, по мнению Алексея Орлова, в формировании благоприятного имиджа города, региона и страны в целом только растет.

"У Екатеринбурга 31 город-партнер, в том числе 5 побратимов. По понятным причинам взаимодействуем только с дружественными странами. Тем не менее отмечаем весьма позитивную тенденцию к росту количества новых партнеров. Чтобы поддерживать с ними тесный контакт, разрабатываем дорожные карты, заключаем документы о сотрудничестве, регулярно обмениваемся информацией о крупных мероприятиях", – написал по итогам форума градоначальник в своем телеграм-канале.

Отдельно он поведал о работе Совета представителей иностранных государств, созданного в 2022 году. За полтора года его работы состоялось множество разноформатных встреч и презентаций дипломатам из дружественных стран самых современных площадок и производств Екатеринбурга. Однако из-за изменений в законодательстве городским властям пришлось приостановить деятельность Совета.

Алексей Орлов, обращаясь к присутствующим, выступил с инициативой: при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вынести сложившуюся проблему на федеральный уровень и создать особый порядок ведения международных контактов для крупных городов.

В завершении он также напомнил, что 13 сентября состоятся Дни Екатеринбурга в Минске. Программа мероприятия будет включать бизнес-переговоры, посещение предприятий, поставляющих технику для нужд городского хозяйства, а также проведение художественной выставки и концертной программы, встречи между вузами и библиотечными центрами.

Напомним, доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7 процента, в то же время удельный вес экономик "Большой семерки" сократился до 29%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. БРИКС сегодня объединяет десять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, а также Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. В "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия.

Теги: БРИКС, Алексей Орлов


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