Стали известны личности еще пяти фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Московская судебная пресс-служба сообщила о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокус Сити Холл".

Речь о неких Гадоеве Ш.Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А. Им продлили арест до 1 декабря.

Фигурантам вменяют теракт и покушение на него, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Как сообщалось в материалах дела, в качестве обвиняемых привлечены 20 человек. 18 человек арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.