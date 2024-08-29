В России резко вырос спрос на бани

В России растет спрос на бани. В июле-августе 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года продажи бань выросли на 14%, сообщили аналитики "Авито".

Продажи бань в формате "под ключ" выросли за год на 28%. Готовая баня с установкой стоит около 230 тыс. руб. Продажи каркасных бань за тот же период выросли и вовсе на 46%. Стоимость такого формата составит около 246 тыс. руб. Квадро-бани стали покупать чаще на 35%, их средняя стоимость составляет 163 тыс. руб.

Больше всего в первом полугодии 2024 года бани покупали в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Краснодаре.