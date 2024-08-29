Бывший замглавы Севастополя арестован по обвинению во взяточничестве

Басманный суд Москвы арестовал до 25 октября бывшего ио замгубернатора Севастополя Евгения Горлова. Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В администрации Севастополя Горлов отвечал за сферу ЖКХ и природопользования.

6 августа губернатор города Михаил Развожаев объявил, что уволил Горлова (хотя суда еще не была и вина чиновника не доказана): "Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".