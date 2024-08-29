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Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Прокуратура разбирается с незаконной свалкой медотходов рядом с аэропортом Екатеринбурга

Прокуратура начала проверку после обнаружения незаконной свалки с опасными медицинскими отходами возле аэропорта Екатеринбурга.

На этой неделе стало известно, что незаконная свалка в Арамиле недалеко от аэропорта Кольцово разрастается и становится опасной для людей. На днях активисты-экологи нашли на ней кучи цветных пакетов с надписями "медицинские отходы класса Б и В", после чего забили тревогу.

Незаконная свалка у микрорайона Кольцово в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, начата проверка. Накануне, 28 августа, сотрудники природоохранной прокуратуры вместе с представителями Свердловского отделения Российского экологического общества, а также специалистами инспекции охраны окружающей среды Екатеринбурга побывали на месте. Было проведено выездное обследование земельных участков, где незаконно размещены отходы.

Сотрудник прокуратуры возле нелегальной свалки у микрорайона Кольцово в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Установлено, что собственником участков является физическое лицо. По итогам проверки в прокуратуре пообещали принять меры для ликвидации нелегальной свалки медотходов.

Незаконная свалка у микрорайона Кольцово в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Теги: проверка, свалка, прокуратура, Екатеринбург


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