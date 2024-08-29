НАТО собралось защищаться от "угрозы с Востока"

Начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков выразил мнение, что НАТО наращивает группировку у западных границ стран, входящих в это объединение.

Предлогом названа "защита от "угроз с Востока"", приводит ТАСС слова Сердюкова.

Ранее выяснилось, что после вступления Финляндии в НАТО, несмотря на ранние заявления руководства, страна и альянс подписали соглашение по сотрудничеству в обороне. Таким образом, США официально смогут присутствовать на 15 стратегических военных объектах страны, проводить учения в том числе на пограничной территории с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин, из-за новой угрозы будет создан Ленинградский военный округ. Однако, как уверен генерал-полковник Леонид Ивашов, теперь не только испорчены отношения с Финляндией, но и Финский залив может и будет использоваться американцами в свою пользу.