Крупный долг экс-директора ЗиДа Егора Заворохина выкупил его шурин

Крупный долг перед "Курганприбор" экс-директора обанкротившегося машзавода имени Дзержинского Егора Заворохина выкупил его шурин Сергей Федорец, сообщает "Ъ-Прикамье".

Речь идет о сумме 140,5 млн руб. 20 августа от Сергея Федорца было подано заявление о замене кредитора в реестре требований кредиторов с "Курганприбор" на заявителя. Заявление Федорца принято к производству, судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований назначено на 24 сентября.

В 2019 году Егор Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества завода имени Дзержинского. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми. В ходе предварительного следствия и суда обвиняемый отрицал свою вину. 14 августа 2023 года арбитражный суд края признал Егора Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед его шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн руб.

Напомним, "Курганприбор" выкупил обанкротившееся "Машиностроительный завод им. Дзержинского" в декабре прошлого года. Цена актива составила 725 млн руб.