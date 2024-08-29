Аморальный "перфоменс" астраханского клуба возмутил жителей и главу региона

"Произошедшее в ночном клубе «Бункер» – это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство", - так отреагировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале на ставшую достоянием общественности информацию о "креативном перфоменсе" в одном из развлекательных заведений региона.

Поясним, На видео, разошедшемся по соцсетям, запечатлено как мужчины и девушки стоят на сцене заведения почти без одежды. Уточняется, что все они были участниками танцевального батла, призом за которой должен был стать айфон.

Губернатор Астраханской области задает вопрос - знают ли они вообще, что такое БУНКЕР?

"Отдают ли себе отчёт, что происходит в настоящих БУНКЕРАХ сейчас там, на передовой? Они продались за американский телефон, который рекламная индустрия и медиа сделали для целого поколения символом успеха и благополучия. Правоохранительные органы уже проводят проверку в данном заведении. Считаю необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России в нынешних условиях в принципе!", - считает Игорь Бабушкин.

Отметим, что житель Астраханской области также высказывают своем возмущение произошедшим в увеселительном заведении.

"Уверен, что общественность вправе поимённо знать всех, кто организовал это скотство, кто принимал в нём участие, выставляя напоказ свой срам, кто аплодировал и радовался этому бесчинству. Ответственность виновных, в соответствии с законом, будет ничуть не менее действенной, чем в отношении организаторов и участников аналогичной безобразной акции в Москве. Уверен, астраханцы меня поддержат!", - подчеркивает глава региона.

Правоохранительные органы Астрахани инициировали проверку в ночном клубе «Бункер» из-за проведения неподобающего мероприятия.