В Москве мужчина угрожал прохожим порубить их саблей

На Пятницком шоссе в Москве 56-летний мужчина грозил прохожим порубить их саблей. В руках у него было холодное оружие, сам воинственный гражданин был пьян, сообщили в столичной прокуратуре.

"Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения около одного из домов по Пятницкому шоссе, грубо нарушая общественный порядок, подошел к группе граждан и, используя малозначительный повод, неожиданно для них, достал из ножен саблю и стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Молодые люди смогли задержать мужчину и потом передали его полиции. Нарушителем оказался житель района Митино. Фигурант рассказал, что таким странным образом пытался познакомиться с девушкой.

Теперь его планируется привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).