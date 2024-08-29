В ЕС сомневаются в принятии 15-го пакета санкций против России

В Евросоюзе сомневаются, что страны сообщества смогут согласовать 15-й пакет санкций против РФ и Белоруссии. Об этом сообщил портал Euractiv.

По словам европейских дипломатов, Еврокомиссия, которая инициирует новые санкционные предложения, опасается, что попытка провести очередной пакет ограничений может оказаться рискованной.

В то же время отмечается, что к зиме позиция ЕК может измениться, это будет зависеть от ситуации на Украине, пишет ТАСС.

24 июня Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Под новые санкции ЕС, в частности, подпали транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", "Совкомфлот".

В июне лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение начать разработку нового режима антироссийских санкций из-за якобы "дестабилизирующих действий России за рубежом".