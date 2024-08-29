В Екатеринбурге мигранту дали 8,5 лет "строгача" за убийство возле ТЦ в канун Нового года

В Екатеринбурге суд вынес приговор молодому мигранту. Он признан виновном в убийстве своего соотечественника возле крупного ТЦ в канун Нового года.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Все случилось в конце 2023 года: между мигрантом и другим приезжим из той же страны, с которым они познакомились в Екатеринбурге, произошел конфликт по незначительному поводу.

Вечером 31 декабря иностранцы встретились около крупного торгового центра по улице 8 Марта в уральской столице, чтобы обсудить разногласия. Но разговора не получилось. Один из мигрантов выхватил нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Раненого на "скорой" доставили в больницу, однако он скончался.

Как отметили в прокуратуре, своей вины молодой человек не признал. Гособвинитель запрашивал для него 9 лет колонии строгого режима. Сегодня, 29 августа, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил мигранту 8,5 лет "строгача" и взыскал с него в пользу родственников погибшего 2 млн рублей компенсации морального вреда.

В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор, после чего он может быть обжалован.