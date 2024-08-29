ФСИН опровергла данные о постановке Стрелкова на профилактический учет

В УФСИН по Кировской области опровергли информацию о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) поставлен на профилактический учет как склонный к побегу.

В пресс-службе ведомства сообщили, что распространяемая в телеграм-каналах информация не соответствует действительности.

В июле Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. В январе его приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Экс-министр ДНР вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.