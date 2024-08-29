Четырехлетний мальчик разбил в музее кувшин, которому 3500 лет

4-летний мальчик случайно разбил кувшин бронзового века в археологическом музее Хайфы в Израиле. Древний артефакт, возраст которого, по оценкам экспертов, составляет не менее 3500 лет, выставлялся без стеклянной витрины у входа в заведение.

Сообщается, что основатель музея Рубен Хехт ранее приказал выставлять некоторые объекты без защитного стекла, подчеркнув, таким образом, необходимость сделать артефакты более доступными для публики.

"Музей считает, что есть особая прелесть в том, чтобы люди могли беспрепятственно знакомиться с археологической находкой", - заявили в администрации заведения, добавив, что музей продолжит практику выставления экспонатов без защиты, несмотря на инцидент.

Отец ребенка рассказал, что его сын "слегка задел вазу", потому что ему интересно было узнать "что внутри". Мужчина добавил, что был шокирован, увидев сына рядом с разбитым артефактом, и поначалу подумал: "Это сделал не мой ребенок".

Археологи полагают, что кувшин был изготовлен между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Предположительно, он использовался для хранения и транспортировки жидкостей, таких как вино или оливковое масло. Хотя археологи и находили подобные сосуды в прошлом, большинство из них были сломаны или неполными, согласно музею. Тот факт, что экспонат был обнаружен целым, сделал его "впечатляющей находкой", добавили в заявлении.

В интервью израильскому новостному агентству Ynet глава музея Инбаль Ривлин пригласил мальчика и его мать, которая также присутствовала во время инцидента, вернуться в музей на частную экскурсию.

"Музей — не мавзолей, а живое место, открытое и доступное", — сказала она новостному изданию, добавив: "Мы обращаемся к родителям: не бойтесь. Такие вещи случаются. Мы починим кувшин и вернем его на место".