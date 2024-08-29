Спасатели нашли тело утонувшей в Туре 11-летней девочки

Спасатели нашли тело утонувшей 11-летней девочки. Поиски девятилетнего мальчика продолжаются, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на свой источник.

Утонувшие в Туре были братом и сестрой.

Напомним, инцидент произошел 28 августа в районе улицы Метелевской. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.



Кроме того, следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.