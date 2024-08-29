Опрос: жители Екатеринбурга не согласны получать зарплату "в конверте"

Большинство жителей Екатеринбурга не согласны на зарплату "в конверте". Исследование провел сервис SuperJob.

Опрос проводился в августе нынешнего года среди экономически активного населения столицы Урала. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 43% жителей Екатеринбурга не согласны на "серую зарплату". Только 30% опрошенных готовы к заработку "в конверте".

При этом женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой. А горожане старше 45 лет выступают против зарплат "в конверте" чаще тех, кто моложе. Авторы исследования отмечают, что это закономерно, так как у первых возраст выхода на пенсию ближе.

Ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга не хотят получать зарплату в цифровых рублях.