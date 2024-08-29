СК не смог установить всех причастных к теракту на Крымском мосту в 2022 году

Следственный комитет не смог установить всех соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Об этом говорится в одном из судебных документов, сообщает ТАСС.

В этой связи следователи просили оставить под стражей фигурантов дела Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых, чтобы они, находясь на свободе, не смогли связаться со сообщниками или скрыться.

Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые приступили к ознакомлению с его материалами.

Ранее сообщалось, что организаторы и исполнители взрыва на Крымском мосту скрылись за пределами России.

Теракт произошел рано утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва трейлера, беспрепятственно пересекшего современный пункт дистанционного досмотра, произошло обрушение двух пролетов, также была повреждена железнодорожная часть моста. Погибли четыре человека. По версии СКР, к теракту причастны 12 человек.

В ФСБ организаторами взрыва назвали Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности его руководителя Кирилла Буданова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). По информации ФСБ, взрывное устройство общим весом почти 22,8 тонны, спрятанное в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой, везли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.