В Югре перевернулся автобус с вахтовиками

Сегодня утром, около 6.28, в Югре на 26 километре трассы Когалым - Ноябрьск произошло ДТП с вахтовым автобусом. О произошедшем сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский, передает корреспондент Накануне.RU.

В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма.

Шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу.

"Благодарю коллег из единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Сургутской медицинской зоны и выездных бригад Когалымской городской больницы за профессионализм и оперативность", - сообщил глава ведомства.

Обстоятельства ДТП выясняются. В прокуратуре округа сообщили, что уже начали проверку исполнения законодательств о безопасности дорожного движения. В ходе проверки будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, определена степень ответственности виновных лиц. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.