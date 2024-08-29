В Прикамье ураганный ветер срывал крыши домов

В Пермском крае ураганный ветер сорвал крыши с домов в деревне Каменка Кунгурского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Разгул стихии 28 августа был запечатлен на видео, размещенном в паблике: порывы ветра срывают листы железа с кровли. В кадре также оказались две девочки - они бежали в укрытие к взрослым и сильный ветер сбивал их с ног. Люди в ужасе кричат, наблюдая за происходящим.

О пострадавших не сообщается. Также пока неизвестна сумма ущерба. По предварительным данным, ураган затронул несколько улиц деревни.

Местные власти призвали жителей быть осторожными и оставаться в безопасных местах, пока продолжаются неблагоприятные погодные условия. Специалисты работают над восстановлением порядка и устранением последствий стихии.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи сообщали, что в связи c медленно смещающимся фронтальным разделом с волнами в северных и восточных районах Пермского края сформируются опасные природные явления. Синоптики предупреждали прикамцев о сильном ветер до 25 метров в секунду и ливнях.