ЦБ и правительство возьмутся за кредиты, чтобы обуздать инфляцию

После очередного требования Путина к правительству и ЦБ снизить инфляцию кабмин и регулятор договорились подготовить совместный план по борьбе с быстрым ростом цен, передают "Ведомости". Хотя, если верить Набиуллиной, ЦБ и так только тем и занимается, что борется (пока безуспешно) с инфляцией.

Тем не менее, отчитываться перед президентом придется, поэтому обсуждаются меры по замедлению кредитования, которое не сдерживают высокие ставки.

Ранее сообщалось, что с большой вероятностью на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка вновь будет повышена (сейчас ключевая ставка составляет 18%).