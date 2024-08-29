29 Августа 2024
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Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Reuters

Зеленский признал "чрезвычайно сложным" положение своих войск под Красноармейском

Зеленский заявил о "чрезвычайно сложной ситуации на Покровском направлении", то есть под Красноармейском. При этом не привел более никаких подробностей.
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Накануне его бывший советник Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).заявил, что темпы продвижения российских освободительных сил "иначе как оперативным кризисом для нас назвать уже не получается". А в рядах боевиков ширятся слухи о том, что Донбасс просто сдают по "договорняку" с Москвой, а это признак явной деморализации.

Замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая написала панический пост об утрате Новогродовки, которую российские военные освободили за несколько дней. Окопы перед городом, которые вырыли боевики, были пусты. А украинские войска просто покинули город. Неделю назад она приезжала на окраины Селидово и увидела фортификации перед городом. Она вошла в окопы, но там никого не было. Она прошла под землей и вышла в поле, а за полем уже были российские военные, которые уже начали штурм Селидово, заявила Безуглая. Если ситуация не изменится, скоро участь Новогродовки постигнет и другие города, уверена она.

Обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что темпы продвижения российской армии таковы, что его тревожит та скорость, с которой Киев сдает территории, но упорно удерживает высоты за Карловкой и даже окрестности Невельского. Это имеет смысл, только если в голове у военного командования в Киеве есть некий план. Ведь вся
вся логистика нашей группировки держится на нескольких дрогах через Очеретино и чуть южнее, которые можно перерезать, нанеся удар с севера.

Теги: зеленский, всу


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