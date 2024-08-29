Лучшие райдеры Урала и России устроят баттлы в скейт-парке RCC Extreme в Челябинске

На следующей неделе, 5, 6 и 7 сентября, в Челябинске пройдет первенство России по BMX среди андеров и баттлы между сильнейшими райдерами Урала и России. Все они соберутся в скейт-парке RCC Extreme, построенном Русской медной компанией возле ледовой арены "Трактор".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, тренировки и квалификационные заезды начнутся 5 сентября. Финалы состоятся в субботу, 7 сентября, а сильнейшая шестерка райдеров по итогам попадет в сборную России.

В этот же день на площадке RCC Extreme пройдут баттлы между сборными Урала и России. Своими навыками будут мериться лучшие экстремалы в дисциплинах самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит.

Помимо выступлений профессиональных спортсменов, челябинцев ждет большое количество развлечений и активностей: фотозоны, зоны граффити, уличные танцы, зона кастомизации одежды, игровая зона, автограф-сессия, а также розыгрыши фирменного мерча RCC Extreme.

Русская медная компания приготовила подарок спортсменам и жителям Челябинска на День города. 7 сентября на закрытии соревнований в парке RCC Extreme выступит популярный российский дуэт HammAli & Navai.