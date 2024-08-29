МИД: ВСУ похищают мирных жителей Курской области

Украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются" — сказал Мирошник РИА Новости.

По его словам, этой темой сейчас занимается Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Составлены предварительные списки похищенных, но они не окончательные.

Посол рассказал о случаях, когда "абсолютно гражданских" хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении. Имеются отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, добавил он.

Также Мирошник сообщил, что более трех с половиной тысяч человек обратились в Российский Красный Крест (РКК) за помощью в поиске близких из Курской области. За последнюю неделю нашли свыше трехсот пятидесяти человек.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".

12 августа власти в РФ официально признали, что глубина проникновения ВСУ составила 12 км, ширина 40 км. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, под контролем противника находятся 28 населенных пунктов и "в оккупации" оказались 2 тысячи человек, "о судьбе которых мы ничего не знаем".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.