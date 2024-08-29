Дело Дурова может рассматриваться годами - NYT

Павлу Дурову во Франции предъявлено обвинение в соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных действий организованной группой. Максимальное наказание по комплексу статей, предъявленных создателю Telegram, - заключение до десяти лет, пишет The New York Times.

Хотя сейчас Дуров отпущен под надзор (у него забрали документы, а также внесен залог в размере 5 млн евро), есть большая вероятность, что избежать лишения свободы ему не удастся, считают эксперты.

"Это плохое обвинение для Дурова – "администрирование платформы С ЦЕЛЬЮ" поддержки криминала. Значит вменяют УМЫСЕЛ", - написал журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) со ссылкой на знакомых с ситуацией французских юристов.

Дурову также предъявлены обвинения в соучастии распространения педофильских материалов, соучастии наркоторговле, мошенничеству, а также в отказе сотрудничать с правоохранительными органами.

NYT отмечает, что вести и координировать рассмотрение такого сложного дела, как у Дурова, во Франции уполномочена прокуратура, при этом суд может снять часть обвинений, если сочтет, что доказательств недостаточно для передачи дела на его рассмотрение. Само рассмотрение дел может занять годы, так что быстрое разрешение ситуации маловероятно.