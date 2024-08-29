Исследование: решившие сменить профессию екатеринбуржцы выбирают IT

Жители Екатеринбурга, решившие сменить профессию, выбирают IT-специальности. Таковы итоги исследования, проведенного компанией Авито Работа.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, самыми популярными сферами, в которых хотели бы пройти переквалификацию екатеринбуржцы, оказались IT и телеком (18%). В топ-5 популярных направлений для переобучения также вошли административная работа (14%), онлайн-торговля (12%), управление персоналом (11%), гостиничный бизнес и туризм (11%).

При этом больше половины из опрошенных работающих жителей Екатеринбурга (60%) отметили, что хотели бы пройти переобучение, чтобы работать по другой специальности. Среди тех, кто хотел бы пройти переобучение и сменить специальность, 35% планируют сделать это уже в ближайший год.

Напомним, ранее другой опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга положительно оценивают среднее профессиональное образование.