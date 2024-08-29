В Тюмени в реке Тура утонули двое детей

В Тюмени утонули двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Трагедия произошла 28 августа в необорудованном для купания месте на реке Тура в районе дома №9 по ул. Метелевская. Тела девятилетнего мальчика и 11-летней девочки пришлось искать специалистам. Все причины произошедшего устанавливаются.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.



Кроме того, следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.