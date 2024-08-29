Счетная палата выявила недофинансирование строительства трассы М-12

Счетная палата России выявила недофинансирование строительства частично платной автодороги М-12, которая пока связывает Москву и Казань, в этом году должна связать Москву и Екатеринбург, а в перспективе – Москву и Тюмень, передает РБК.

Аудиторы выяснили, что при сметной стоимости проекта строительства 912,2 млрд руб. финансирование предоставлено на уровне 587,5 млрд руб. Отмечается, что почти все эти деньги были израсходованы еще в прошлом году.

В обзоре Счетной палаты отмечается, что в связи с отсутствием средств не определены сроки работ по расширению до четырех полос почти 650 километров федеральных автотрасс.

В связи с выявлением таких "недостатков" проекта Счетная палата предложила Минтрансу до 1 июля этого года скорректировать данные по инвестициям в проект. Был ли документ доработан – неизвестно.