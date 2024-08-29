На нефтебазе в Ростовской области произошел новый взрыв

На нефтебазе в Каменском районе Ростовской области произошел новый взрыв, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, накануне около 23 часов произошла разгерметизация одного из трех горящих резервуаров. В результате загорелся еще один, четвертый резервуар. На месте ЧП работают более 200 пожарных.

Напомним, ночью 28 августа пожар начался на топливном складе в Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА. По слова губернатора, пострадавших нет, угроза распространения огня на жилые дома отсутствует.

С 18 августа в городе Пролетарске Ростовской области не могут потушить нефтебазу, которая загорелась также после атаки беспилотников.