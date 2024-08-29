Съезд учителей физики и информатики снова призвал учитывать ЕГЭ по физике

Российские абитуриенты из года в год все меньше сдают физику при поступлении на инженерно-технические специальности, выбирая информатику. На самом деле между этими предметами не должно быть выбора, так как оба они одинаково важны для инженеров. Такое предложение было выдвинуто и поддержано участниками прошедшего в Сириусе Всероссийского съезда учителей физики и информатики.

Автор предложения ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко отметил, что в образовании наметилась явная негативная тенденция - все меньше выпускников связывают свое будущее с физикой, все хотят в ИТ-сферу, а это информатика. За последние годы число сдающих физику уменьшилось более чем в полтора раза. В результате будет снижаться количество специалистов для поддержания и развития техносферы в России.

Интересно, что глава Минцифры Максут Шадаев назвал сложившуюся ситуацию в отношении физики "каннибализмом": информатика, становящаяся все более популярным экзаменом, "съедает" физику.

Сейчас при поступлении в вузы учитывается сумма баллов ЕГЭ по математике, физике или информатике, русскому языку. Нужно же учитывать результаты по математике, физике и информатике, а русский язык - просто зачет, уверен ректор. Потому что часто итоги конкурса при поступлении в технические вузы зависят от баллов по русскому языку. А потом те, кто имел очень высокий балл, не могут показать такой же результат при обучении, ибо на первом месте стоят технические дисциплины, а не русский язык. Такого быть не должно, стране нужны инженеры.

Характерно, что после выступления Шевченко участники съезда аплодировали.

Важность технических наук, видимо, понимают и в Администрации президента России. Замруководителя администрации Сергей Кириенко обратился к участникам, заявив, что качество преподавания математики, физики, информатики – это вопрос государственной важности. Идет борьба за суверенитет России, но без технологической конкурентоспособности никакого суверенитета не будет.

А вот бывший министр образования, известный своим высказыванием, что нужны лишь потребители, Андрей Фурсенко сказал, что уже совсем скоро писать программы будет искусственный интеллект, а людям останется лишь формулировать проблемы и брать на себя ответственность. Как-то это не вяжется с суверенной политикой.

Можно отметить, что идея учитывать русский язык в виде зачета плюс добавить информатику была выдвинута на прошлогоднем съезде. Минобрнауки предложение поддержало, но так и не реализовало.