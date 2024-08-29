Андрей Трубецкой поучаствовал в образовательном проекте РАНХиГС

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что по приглашению РАНХиГС поучаствовал в записи программы для обучения муниципальных инвестиционных уполномоченных.

Глава муниципалитета рассказал об опыте Сургутского района в стратегическом планировании и работе с инвестстратегией. Съемки проходили в Москве.

Андрей Трубецкой напомнил, что еще в 2014 году власти Сургутского района самостоятельно актуализировали стратегию социально-экономического развития — это основа для включения объектов капстроительства, реконструкции, модернизации, благоустройства в государственные и муниципальные программы и бюджет.

В Сургутском районе внедрили систему эффективности оценки труда, выделили пять приоритетных направлений: качество жизни, безопасность, рост экономики, комфортная среда, реализация человеческого потенциала.

"Параллельно повышали эффективность бюджетных расходов. За девять лет нарастили бюджет развития в семь раз, а долю приоритетных расходов в четыре раза. Флагманским проектом стала инвестстратегия. В результате объем внебюджетных инвестиций увеличился на 52% при планируемых 35% к 2031 г., валовый муниципальный продукт вырос на 76% при планируемых 35% к 2031 г.", - написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.