В Первоуральске грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Первоуральске разбираются в обстоятельствах ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции по Свердловской области, инцидент произошел вечером 28 августа в районе дома 24 по улице Фурманова. По предварительным данным, водитель седельного тягача "Петербилт" допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшем по маршруту №3 "Магнитка – Стоматология – Магнитка".

В результате различные травмы получил водитель автобуса. Он доставлен в Первоуральскую больницу для оказания медпомощи. В момент ДТП в салоне находились три пассажира, они не пострадали.

Как выяснили в Госавтоинспекции, шофер грузовика имеет стаж вождения с 1991 года. Мужчину проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. Сейчас по факту аварии начата проверка.