Над Россией сбиты шесть беспилотников, вблизи Крыма потоплены катера

В Минобороны России сообщили о беспилотниках, сбитых над различными регионами.

Три БПЛА сбиты над Крымом, два – над Брянской и один – Белгородской областью. Об атаке на Крым высказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы Черноморского флота и противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - сообщил Развожаев в своем telegram-канале.