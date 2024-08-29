Средний чек на цветы вырос за год на 15–17%

В России средняя стоимость цветов увеличилась за год на 15–17%.

Средняя цена за букет на 1 сентября составит до 3,5 тыс. руб., сообщили крупные представители данного бизнеса, а также подтвердили в компании "Платформа ОФД". На стоимость влияет инфляция, удорожание импорта, увеличение затрат на логистику и летняя жара. Чаще всего для букетов граждане выбирают георгины, подсолнухи, гладиолусы и розы. Также вдвое увеличился спрос и на съедобные букеты.

По словам экспертов, в преддверии 1 сентября спрос на букеты увеличивается в 2–2,5 раза. Они указали на важность заблаговременной закупки цветов магазинами и привлечения дополнительных флористов.

"Платформа ОФД" заявила, что в целом цветы занимают невысокую долю в расходах родителей при подготовке детей к школе. Для большой части из них это воспринимается в качестве "обязательного минимума". Нередко покупка цветов в преддверии учебного года происходит заранее и централизованно, по договоренностям родительских инициативных групп. В крупных городах тому способствует налаженная инфраструктура интернет-заказа и доставки.

Как рассказали в пресс-службе "Авито Услуги", к концу августа спрос на товары для празднования 1 сентября в России вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди популярных запросов — изготовление букетов и тортов на заказ, а также услуги доставки воздушных шаров, сообщают "Известия".