Госдума рассмотрит проект о бесплатном горячем питании для школьников

Партия "Справедливая Россия - За правду" внесет 29 августа на рассмотрение депутатов проект закона о предоставлении бесплатного полноценного горячего питания для всех учеников 5-9 классов.

В пояснительной записке сказано, что речь идет о государственных и муниципальных образовательных организациях. Парламентарии указали, что горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Депутаты сослались на многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей, согласно которому, школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли и боли в желудке, на усталость, плохое настроение и пониженную работоспособность.

В настоящее время бесплатное горячее питание в школах предоставляют ученикам начальной школы, в Госдуме предложили распространить эту программу на "среднее звено". Отмечается, что привычки питания, полученные человеком в детстве, сохраняются им на всю жизнь, сообщает РИА "Новости".

Напомним, поставщик социального питания "RBE Group" хочет в ближайшее время получить крупные контракты на обеспечение московских школьных буфетов и столовых. Однако на продукцию компании уже долгое время поступают регулярные жалобы. Убедиться на своем опыте в сомнительном качестве поставляемой продукции уже довелось организациям Министерства обороны и РЖД. На очереди Москва и города миллионники.