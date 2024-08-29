В Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку"

В Астрахани полицейские организовали проверку в ночном клубе "Бункер", где устроили "аморальное представление".

Как заявил в Telegram глава региона Игорь Бабушкин, произошедшее — "это позор для всех нас, астраханцев". Губернатор указал, что тысячи земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне проведения спецоперации, тогда как "нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство".

Бабушкин отметил, что правоохранительные органы проводят проверку в заведении.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что во время "техасской" вечеринки в "Бункере" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. Два молодых человека и две девушки разделись полностью и устроили "голые танцы".