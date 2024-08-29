YouTube перестал занимать лидирующие строчки в поисковиках

Поисковики сократили показ контента с YouTube.

В настоящее время при запросах пользователей, прежде всего, предлагаются российские платформы, такие как Rutube, "VK Видео" и отечественные онлайн-кинотеатры. Как заявил директор РАЭК Сергей Гребенников, так как поисковая система это алгоритм, который реагирует на запрос, то меняется и первая строка выдачи.

Это происходит на фоне того, что авторы контента переносят архив на российские платформы.

"Да, на YouTube пока еще больше "блогерского" контента, для переноса его на российские платформы понадобится время, но уже сейчас очевидно, что в этом нет какой-то катастрофы для пользователя", — отметил Гребенников. Он подчеркнул, что существует вероятность, что улучшение позиций отечественных платформ и снижение YouTube в выдаче могли вызвать как действия пользователей, так и самих поисковиков.

Недавно "Яндекс" ввел новую функцию для поиска видео — фильтр показывает ролики только с тех платформ, где нет проблем с загрузкой контента, сообщают "Известия".

Напомним, из-за отсутствия официального заявления Роскомнадзора о замедлении видеосервиса YouTube в России операторы связи стали устанавливать на своих сетях оборудование, которое делает сервис доступным для абонентов.