В США исключен российский банкир Бродский из санкционного списка

Американские власти сняли ограничительные меры с российского банкира Ильи Бродского.

Он попал под санкции в марте 2022 года из-за связи с "Совкомбанком". Причины снятия ограничений не уточняются. Бродский попал в SDN-лист вместе с другими 16 членами правления кредитного учреждения.

В конце января 2024 года Минфин США снял санкции с Алексея Фисуна, которому как минимум до 2021 года принадлежало 17,6% Совкомбанка. Причины этого решения ведомство также не объяснило, сообщает Forbes.